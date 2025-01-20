Governance Algo Fiyatı (GALGO)
Bugün için canlı Governance Algo (GALGO) fiyatı, 0.44904 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GALGO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Governance Algo Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 33.64K USD
- Gün içindeki Governance Algo fiyat değişimi +8.22%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Governance Algo / USD fiyat değişimi, $ +0.03411741.
Son 30 gün içerisinde, Governance Algo / USD fiyat değişimi, $ +0.1038096958.
Son 60 gün içerisinde, Governance Algo / USD fiyat değişimi, $ +0.5016140971.
Son 90 gün içerisinde, Governance Algo / USD fiyat değişimi, $ +0.32762065302242654.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.03411741
|+8.22%
|30 Gün
|$ +0.1038096958
|+23.12%
|60 Gün
|$ +0.5016140971
|+111.71%
|90 Gün
|$ +0.32762065302242654
|+269.83%
En güncel Governance Algo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.38%
+8.22%
+36.76%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
gALGO is a wrapped version of ALGO that allows you to participate in Algorand Governance without losing your liquidity. Each gALGO can be burned for ALGO at the end of each governance period.
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|1 GALGO / AUD
A$0.7229544
|1 GALGO / GBP
￡0.3682128
|1 GALGO / EUR
€0.4310784
|1 GALGO / USD
$0.44904
|1 GALGO / MYR
RM2.0161896
|1 GALGO / TRY
₺15.9813336
|1 GALGO / JPY
¥70.1804616
|1 GALGO / RUB
₽45.734724
|1 GALGO / INR
₹38.8599216
|1 GALGO / IDR
Rp7,361.3102976
|1 GALGO / PHP
₱26.2643496
|1 GALGO / EGP
￡E.22.5912024
|1 GALGO / BRL
R$2.7346536
|1 GALGO / CAD
C$0.6466176
|1 GALGO / BDT
৳54.5538696
|1 GALGO / NGN
₦700.5293424
|1 GALGO / UAH
₴18.904584
|1 GALGO / VES
Bs24.24816
|1 GALGO / PKR
Rs125.1115248
|1 GALGO / KZT
₸238.21572
|1 GALGO / THB
฿15.37962
|1 GALGO / TWD
NT$14.7105504
|1 GALGO / CHF
Fr0.4086264
|1 GALGO / HKD
HK$3.4935312
|1 GALGO / MAD
.د.م4.5083616