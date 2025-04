GPT Protocol (GPT) Nedir?

Censorship-Resistant Intelligence. The GPT Protocol heralds a shift toward a decentralized framework in artificial intelligence (AI), advocating for a structure that is open, transparent, and driven by community engagement. This protocol proposes a significant pivot from the centralized modalities that currently dominate the AI landscape, addressing critical concerns regarding data sovereignty and algorithmic oversight.

GPT Protocol (GPT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi