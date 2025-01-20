GPUBot Fiyatı (GPUBOT)
Bugün için canlı GPUBot (GPUBOT) fiyatı, 0.062142 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GPUBOT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GPUBot Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 506.08 USD
- Gün içindeki GPUBot fiyat değişimi -5.94%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, GPUBot / USD fiyat değişimi, $ -0.00392464653511767.
Son 30 gün içerisinde, GPUBot / USD fiyat değişimi, $ -0.0199636332.
Son 60 gün içerisinde, GPUBot / USD fiyat değişimi, $ -0.0163759767.
Son 90 gün içerisinde, GPUBot / USD fiyat değişimi, $ -0.03630358993527719.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00392464653511767
|-5.94%
|30 Gün
|$ -0.0199636332
|-32.12%
|60 Gün
|$ -0.0163759767
|-26.35%
|90 Gün
|$ -0.03630358993527719
|-36.87%
En güncel GPUBot fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.64%
-5.94%
-8.92%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 GPUBOT / AUD
A$0.10004862
|1 GPUBOT / GBP
￡0.05095644
|1 GPUBOT / EUR
€0.06027774
|1 GPUBOT / USD
$0.062142
|1 GPUBOT / MYR
RM0.279639
|1 GPUBOT / TRY
₺2.21101236
|1 GPUBOT / JPY
¥9.69850194
|1 GPUBOT / RUB
₽6.37949772
|1 GPUBOT / INR
₹5.3783901
|1 GPUBOT / IDR
Rp1,018.72114848
|1 GPUBOT / PHP
₱3.6384141
|1 GPUBOT / EGP
￡E.3.12698544
|1 GPUBOT / BRL
R$0.37720194
|1 GPUBOT / CAD
C$0.08948448
|1 GPUBOT / BDT
৳7.54963158
|1 GPUBOT / NGN
₦96.6432384
|1 GPUBOT / UAH
₴2.6161782
|1 GPUBOT / VES
Bs3.355668
|1 GPUBOT / PKR
Rs17.31400404
|1 GPUBOT / KZT
₸32.966331
|1 GPUBOT / THB
฿2.14017048
|1 GPUBOT / TWD
NT$2.04385038
|1 GPUBOT / CHF
Fr0.05654922
|1 GPUBOT / HKD
HK$0.48346476
|1 GPUBOT / MAD
.د.م0.62390568