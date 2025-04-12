Grade Fiyatı (GRD)
Bugün için canlı Grade (GRD) fiyatı, 96.36 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GRD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Grade Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Grade fiyat değişimi -4.24%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Grade / USD fiyat değişimi, $ -4.27518976287486.
Son 30 gün içerisinde, Grade / USD fiyat değişimi, $ -12.1590709680.
Son 60 gün içerisinde, Grade / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Grade / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -4.27518976287486
|-4.24%
|30 Gün
|$ -12.1590709680
|-12.61%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Grade fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.67%
-4.24%
+0.67%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Grade is a utility token at the forefront of cybersecurity and blockchain innovation. Empowering a community of bug bounty enthusiasts, coders, and security advocates, Grade is on a mission to make Web3 a safer place for all. Grade stands out in the blockchain and cybersecurity landscape due to its unique combination of features and values. Here are some aspects that make Grade unique: Community-Driven Approach: Grade is built on a strong community of like-minded individuals, including hackers, coders, users, and enthusiasts. This collective effort fosters a collaborative and inclusive environment, where the community actively contributes to enhancing blockchain security. Focus on Web3 Security: Grade is specifically dedicated to making Web3 a safer place. With a targeted focus on blockchain security and protection against phishing and other security issues, Gradecoin addresses critical concerns in the decentralized ecosystem. Bug Bounty Program: Grade's bug bounty program plays a significant role in its distinctiveness. By incentivizing participants who discover vulnerabilities, the platform encourages experts to actively contribute to the identification and resolution of potential threats. Utility Token for Cybersecurity: As a utility token, Grade serves a practical purpose within the cybersecurity domain. It enables users to participate in the bug bounty program, access services, and fuel the ecosystem, making it a valuable and practical asset. Passionate Founders and Team: The driving force behind Grade is its passionate and dedicated founders and team members. Their commitment to the mission of creating a secure Web3 and protecting users from security risks sets Grade apart. Empowering Decentralized Security: Grade empowers the community to actively participate in decentralized security measures. It enables individuals to contribute to the project's success, reinforcing the core principles of decentralization. Innovation and Continuous Improvement: Grade embraces innovation and continuous improvement to stay ahead of emerging threats and challenges in the cybersecurity space. This commitment to progress makes Gradecoin dynamic and adaptive.
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€84.7968
|1 GRD / USD
$96.36
|1 GRD / MYR
RM425.9112
|1 GRD / TRY
₺3,667.4616
|1 GRD / JPY
¥13,828.6236
|1 GRD / RUB
₽8,015.2248
|1 GRD / INR
₹8,283.1056
|1 GRD / IDR
Rp1,605,999.3576
|1 GRD / KRW
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|1 GRD / PHP
₱5,509.8648
|1 GRD / EGP
￡E.4,941.3408
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R$564.6696
|1 GRD / CAD
C$132.9768
|1 GRD / BDT
৳11,683.65
|1 GRD / NGN
₦153,195.0552
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