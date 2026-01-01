Bugünkü GrandpaTrenchLive Fiyatı

Bugünkü GrandpaTrenchLive (GRAMPS) fiyatı $ 0,0000046 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut GRAMPS / USD dönüşüm oranı GRAMPS başına $ 0,0000046 şeklindedir.

GrandpaTrenchLive, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.593,76 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,18M GRAMPS şeklindedir. Son 24 saat içinde GRAMPS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00044247 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000043 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GRAMPS, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,59K$ 4,59K $ 4,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,59K$ 4,59K $ 4,59K Dolaşım Arzı 999,18M 999,18M 999,18M Toplam Arz 999.177.227,919728 999.177.227,919728 999.177.227,919728

Şu anki GrandpaTrenchLive piyasa değeri $ 4,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRAMPS arzı 999,18M olup, toplam arzı 999177227.919728. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,59K.