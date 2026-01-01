Bugünkü Green Cult of Investors Fiyatı

Bugünkü Green Cult of Investors (GCI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut GCI / USD dönüşüm oranı GCI başına -- şeklindedir.

Green Cult of Investors, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.083,57 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 915,50M GCI şeklindedir. Son 24 saat içinde GCI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GCI, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Green Cult of Investors (GCI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,08K$ 9,08K $ 9,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,92K$ 9,92K $ 9,92K Dolaşım Arzı 915,50M 915,50M 915,50M Toplam Arz 999.989.236,714144 999.989.236,714144 999.989.236,714144

Şu anki Green Cult of Investors piyasa değeri $ 9,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GCI arzı 915,50M olup, toplam arzı 999989236.714144. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,92K.