Green Life Energy Fiyatı (GLE)
Bugün için canlı Green Life Energy (GLE) fiyatı, 0.0034875 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GLE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Green Life Energy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 69.69 USD
- Gün içindeki Green Life Energy fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Green Life Energy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Green Life Energy / USD fiyat değişimi, $ -0.0007767443.
Son 60 gün içerisinde, Green Life Energy / USD fiyat değişimi, $ +0.0001664029.
Son 90 gün içerisinde, Green Life Energy / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0007767443
|-22.27%
|60 Gün
|$ +0.0001664029
|+4.77%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Green Life Energy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-17.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Green Life Energy Global (GLE) is a community token that allows users to make payments based on renewable energy and recycling products and services, share assets, and send money between friends and family. A crypto-based token on renewable energy and recycling, GLE is about bringing the blockchain a bit further not just only creating the next big crypto asset, but also changing the whole financial sector on energy and recycling payments. Imagine a world where everything is powered by renewable energy? This is what we are building. Use Cases: Crypto Miners and Household’s renewable energy power supply (Bill payments in GLE), GLE Wallet, Payments of Renewable Energy and Recycling Products and Services.
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|1 GLE / AUD
A$0.005614875
|1 GLE / GBP
￡0.00285975
|1 GLE / EUR
€0.003382875
|1 GLE / USD
$0.0034875
|1 GLE / MYR
RM0.01569375
|1 GLE / TRY
₺0.123771375
|1 GLE / JPY
¥0.55067625
|1 GLE / RUB
₽0.360084375
|1 GLE / INR
₹0.301878
|1 GLE / IDR
Rp57.172122
|1 GLE / PHP
₱0.204890625
|1 GLE / EGP
￡E.0.176014125
|1 GLE / BRL
R$0.021204
|1 GLE / CAD
C$0.004987125
|1 GLE / BDT
৳0.424184625
|1 GLE / NGN
₦5.415355125
|1 GLE / UAH
₴0.147556125
|1 GLE / VES
Bs0.1848375
|1 GLE / PKR
Rs0.97280325
|1 GLE / KZT
₸1.85109525
|1 GLE / THB
฿0.121330125
|1 GLE / TWD
NT$0.115122375
|1 GLE / CHF
Fr0.003173625
|1 GLE / HKD
HK$0.02713275
|1 GLE / MAD
.د.م0.035119125