Green RWA Fiyatı (GREEN)
Bugün için canlı Green RWA (GREEN) fiyatı, 0,00190884 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1,91M USD. GREEN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Green RWA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Green RWA fiyat değişimi -%0,61
- Dolaşımdaki arz: 1000,00M USD.
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Gün içerisinde, Green RWA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Green RWA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Green RWA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Green RWA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,61
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Green RWA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,29
-%0,61
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors. Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities. Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments. AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets. Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform. Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development. Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers.
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