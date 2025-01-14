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Green Vs Redd Fiyatı (GVR)

USD

Green Vs Redd (GVR) Canlı Fiyat Grafiği

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-0.20%(1D)

Bugünkü Green Vs Redd (GVR) Fiyatı

Bugün için canlı Green Vs Redd (GVR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 16.21K USD. GVR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Green Vs Redd Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 224.52 USD
- Gün içindeki Green Vs Redd fiyat değişimi -0.28%
- Dolaşımdaki arz: 980.00M USD.

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USD Bazında Green Vs Redd (GVR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Green Vs Redd / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Green Vs Redd / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Green Vs Redd / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Green Vs Redd / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-0.28%
30 Gün$ 0-40.01%
60 Gün$ 0-64.42%
90 Gün$ 0--

Green Vs Redd (GVR) Fiyat Analizi

En güncel Green Vs Redd fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 0.00209262
$ 0.00209262$ 0.00209262

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-0.28%

-36.59%

Green Vs Redd (GVR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16.21K
$ 16.21K$ 16.21K

$ 224.52
$ 224.52$ 224.52

980.00M
980.00M 980.00M

Green Vs Redd (GVR) Nedir?

“ELLO! I’M GREEN CAT! THE ​CUTE AND THE MOST ​PAWSITIVELY BULLISH CAT ON ​SOLANA! *meow* I LOVE HE ​CRYPTO MARKETS AND ​WANT THE BEST *meow* FOR ​THEM! “ “MEEOW! IT’S REDD CAT! THE ​MISCHIEVIOUS, WILDY BEARISH ​AND STILL CUTE CAT ON ​SOLANA! I HAAAAATE *meow* ​THE CRYPTO MARKETS AND ​WISH THE CYCLE WAS OVER ​*meow* ALREADY!” track multi-sig ​wallets: Multi-Sig wallets will hold: -Supply that is not staked at the moment. -Supply that is bought via buyback (will be ​staked on SolBank) -Supply for CEX listings -Treasury funds for marketing and buybacks.

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Green Vs Redd (GVR) Kaynağı

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GVR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GVR / AUD
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1 GVR / GBP
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1 GVR / EUR
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1 GVR / VES
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1 GVR / PKR
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1 GVR / TWD
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1 GVR / CHF
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1 GVR / HKD
HK$--
1 GVR / MAD
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