Guardians Of The Spark Logosu

Guardians Of The Spark Fiyatı (GOTS)

USD

Guardians Of The Spark (GOTS) Canlı Fiyat Grafiği

$0.397781
$0.397781$0.397781
+1.80%(1D)

Bugünkü Guardians Of The Spark (GOTS) Fiyatı

Bugün için canlı Guardians Of The Spark (GOTS) fiyatı, 0.398279 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 26.34M USD. GOTS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Guardians Of The Spark Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Guardians Of The Spark fiyat değişimi +1.98%
- Dolaşımdaki arz: 66.00M USD.

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USD Bazında Guardians Of The Spark (GOTS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Guardians Of The Spark / USD fiyat değişimi, $ +0.00772282.
Son 30 gün içerisinde, Guardians Of The Spark / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Guardians Of The Spark / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Guardians Of The Spark / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00772282+1.98%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Guardians Of The Spark (GOTS) Fiyat Analizi

En güncel Guardians Of The Spark fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.382827
$ 0.382827$ 0.382827

$ 0.398435
$ 0.398435$ 0.398435

$ 0.438875
$ 0.438875$ 0.438875

+0.71%

+1.98%

-1.50%

Guardians Of The Spark (GOTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 26.34M
$ 26.34M$ 26.34M

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66.00M
66.00M 66.00M

Guardians Of The Spark (GOTS) Nedir?

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

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Guardians Of The Spark (GOTS) Kaynağı

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GOTS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GOTS / VND
10,212.271839
1 GOTS / AUD
A$0.63326361
1 GOTS / GBP
0.30269204
1 GOTS / EUR
0.35048552
1 GOTS / USD
$0.398279
1 GOTS / MYR
RM1.76039318
1 GOTS / TRY
15.15451595
1 GOTS / JPY
¥57.34421042
1 GOTS / RUB
33.14876117
1 GOTS / INR
34.26394237
1 GOTS / IDR
Rp6,750.49051285
1 GOTS / KRW
565.73540555
1 GOTS / PHP
22.68995463
1 GOTS / EGP
￡E.20.44366107
1 GOTS / BRL
R$2.33391494
1 GOTS / CAD
C$0.54962502
1 GOTS / BDT
48.40284687
1 GOTS / NGN
636.22680576
1 GOTS / UAH
16.4887506
1 GOTS / VES
Bs28.277809
1 GOTS / PKR
Rs111.68539718
1 GOTS / KZT
205.82660441
1 GOTS / THB
฿13.33438092
1 GOTS / TWD
NT$12.88830844
1 GOTS / AED
د.إ1.46168393
1 GOTS / CHF
Fr0.32260599
1 GOTS / HKD
HK$3.08666225
1 GOTS / MAD
.د.م3.7039947
1 GOTS / MXN
$8.08108091