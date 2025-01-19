Guzzler Fiyatı (GZLR)
Bugün için canlı Guzzler (GZLR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GZLR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Guzzler Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 110.78 USD
- Gün içindeki Guzzler fiyat değişimi -5.40%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki GZLR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GZLR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Guzzler / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Guzzler / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Guzzler / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Guzzler / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.40%
|30 Gün
|$ 0
|-19.67%
|60 Gün
|$ 0
|-2.95%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Guzzler fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.38%
-5.40%
-4.20%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GZLR is the official creator of customizable and operable nfts for your journey through the metaverse. The cars are nfts The wheels are nfts The body kits are nfts. The performance parts are nfts. Buy some rare wheels. Install them. Re-mint your nft. Create the most unique car in the metaverse. Get tired of your wheels? Take them off and sell them. Conquer single player with multiple accounts and sell your car creations. Stake your tokens to earn performance part nfts. Stake lots of tokens and open up a garage and sell performance parts nfts. Eventually go to another open world connect your wallet and drive around in your custom vehicle you have built for the metaverse using the Guzzler engine.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GZLR / AUD
A$--
|1 GZLR / GBP
￡--
|1 GZLR / EUR
€--
|1 GZLR / USD
$--
|1 GZLR / MYR
RM--
|1 GZLR / TRY
₺--
|1 GZLR / JPY
¥--
|1 GZLR / RUB
₽--
|1 GZLR / INR
₹--
|1 GZLR / IDR
Rp--
|1 GZLR / PHP
₱--
|1 GZLR / EGP
￡E.--
|1 GZLR / BRL
R$--
|1 GZLR / CAD
C$--
|1 GZLR / BDT
৳--
|1 GZLR / NGN
₦--
|1 GZLR / UAH
₴--
|1 GZLR / VES
Bs--
|1 GZLR / PKR
Rs--
|1 GZLR / KZT
₸--
|1 GZLR / THB
฿--
|1 GZLR / TWD
NT$--
|1 GZLR / CHF
Fr--
|1 GZLR / HKD
HK$--
|1 GZLR / MAD
.د.م--