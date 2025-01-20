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H2Finance Fiyatı (YFIH2)

USD

H2Finance (YFIH2) Canlı Fiyat Grafiği

$0.537675
$0.537675$0.537675
0.00%(1D)

Bugünkü H2Finance (YFIH2) Fiyatı

Bugün için canlı H2Finance (YFIH2) fiyatı, 0.537675 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. YFIH2 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
H2Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.92 USD
- Gün içindeki H2Finance fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında H2Finance (YFIH2) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, H2Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, H2Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.1117549422.
Son 60 gün içerisinde, H2Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0556689338.
Son 90 gün içerisinde, H2Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0078230173990481.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0.1117549422+20.78%
60 Gün$ -0.0556689338-10.35%
90 Gün$ -0.0078230173990481-1.43%

H2Finance (YFIH2) Fiyat Analizi

En güncel H2Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 13.92
$ 13.92$ 13.92

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-29.28%

H2Finance (YFIH2) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 5.92
$ 5.92$ 5.92

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H2Finance (YFIH2) Nedir?

From H2. Finance we help energy companies to invest on green energy projects by being supported with our YFIH2 token.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

H2Finance (YFIH2) Kaynağı

Resmi Websitesi

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YFIH2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YFIH2 / AUD
A$0.86565675
1 YFIH2 / GBP
0.4408935
1 YFIH2 / EUR
0.52154475
1 YFIH2 / USD
$0.537675
1 YFIH2 / MYR
RM2.4195375
1 YFIH2 / TRY
19.1304765
1 YFIH2 / JPY
¥83.91493725
1 YFIH2 / RUB
55.1977155
1 YFIH2 / INR
46.53577125
1 YFIH2 / IDR
Rp8,814.342852
1 YFIH2 / PHP
31.48087125
1 YFIH2 / EGP
￡E.27.055806
1 YFIH2 / BRL
R$3.26368725
1 YFIH2 / CAD
C$0.774252
1 YFIH2 / BDT
65.32213575
1 YFIH2 / NGN
836.19216
1 YFIH2 / UAH
22.6361175
1 YFIH2 / VES
Bs29.03445
1 YFIH2 / PKR
Rs149.8070085
1 YFIH2 / KZT
285.2365875
1 YFIH2 / THB
฿18.517527
1 YFIH2 / TWD
NT$17.68413075
1 YFIH2 / CHF
Fr0.48928425
1 YFIH2 / HKD
HK$4.1831115
1 YFIH2 / MAD
.د.م5.398257