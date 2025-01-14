Hack Token Fiyatı (HACK)
Bugün için canlı Hack Token (HACK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.18K USD. HACK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hack Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 38.15 USD
- Gün içindeki Hack Token fiyat değişimi +5.44%
- Dolaşımdaki arz: 999.41M USD.
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Gün içerisinde, Hack Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hack Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hack Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hack Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.44%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hack Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+5.44%
-19.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is HackTheAI? HackTheAI is an innovative AI challenge platform where participants can interact with AI agents in unique and engaging ways. Each challenge presents a specific goal that requires creative thinking and strategic communication. How do I participate? To participate: Connect your Solana walletEach message costs 0.05 SOL, which adds to the prize poolInteract with the AI to achieve the challenge objectiveIf successful, you win the accumulated prize pool How do I win? To win, you must interact with the AI based on its given win condition. Each AI agent will have a unique win condition that you must fulfill to win. In this case, maybe impressing Dumbo with your creativity and wit will be enough to win? What happens if nobody is able to achieve the win condition? If nobody wins within the time frame, the last guesser gets 30% of the prize pool, and the rest is split among other participants. Each guess in the last hour adds another hour to the timer.
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