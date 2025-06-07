HALO AI Fiyatı (HALO)
Bugün için canlı HALO AI (HALO) fiyatı, 0,175105 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 175,22K USD. HALO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HALO AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki HALO AI fiyat değişimi -%11,39
- Dolaşımdaki arz: 1,00M USD.
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Gün içerisinde, HALO AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0225188916910277.
Son 30 gün içerisinde, HALO AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, HALO AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, HALO AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0225188916910277
|-%11,39
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel HALO AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,26
-%11,39
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HALO AI is a next-generation voice infrastructure platform built to bring intelligent, lifelike voice interaction to Web3 applications, communities and tools. At its core, HALO AI enables users to create, customize and deploy advanced AI-powered voice agents across decentralized environments like Telegram, Discord and dApps without writing a single line of code. Whether you're a crypto project founder looking to automate AMAs, a Web3 protocol aiming to onboard users with multilingual voice assistants or a creator wanting to narrate content in your own cloned voice HALO AI is your voice automation engine. The platform integrates powerful speech models, natural language understanding, real-time voice synthesis and custom training capabilities into a unified system that serves creators, developers and communities at scale.
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|1 HALO / VND
₫4.607,888075
|1 HALO / AUD
A$0,26791065
|1 HALO / GBP
￡0,12782665
|1 HALO / EUR
€0,15234135
|1 HALO / USD
$0,175105
|1 HALO / MYR
RM0,7389431
|1 HALO / TRY
₺6,86586705
|1 HALO / JPY
¥25,3657103
|1 HALO / RUB
₽13,75449775
|1 HALO / INR
₹15,0205069
|1 HALO / IDR
Rp2.870,5733112
|1 HALO / KRW
₩238,2373567
|1 HALO / PHP
₱9,79012055
|1 HALO / EGP
￡E.8,6817059
|1 HALO / BRL
R$0,9735838
|1 HALO / CAD
C$0,2381428
|1 HALO / BDT
৳21,39958205
|1 HALO / NGN
₦273,1743063
|1 HALO / UAH
₴7,25109805
|1 HALO / VES
Bs17,16029
|1 HALO / PKR
Rs49,4076268
|1 HALO / KZT
₸89,2930437
|1 HALO / THB
฿5,71717825
|1 HALO / TWD
NT$5,24089265
|1 HALO / AED
د.إ0,64263535
|1 HALO / CHF
Fr0,1435861
|1 HALO / HKD
HK$1,3728232
|1 HALO / MAD
.د.م1,60221075
|1 HALO / MXN
$3,3445055