HALO Network Fiyatı (HO)
Bugün için canlı HALO Network (HO) fiyatı, 0.00686933 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HALO Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 36.88 USD
- Gün içindeki HALO Network fiyat değişimi -0.50%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, HALO Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HALO Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0015510734.
Son 60 gün içerisinde, HALO Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0014091695.
Son 90 gün içerisinde, HALO Network / USD fiyat değişimi, $ -0.003058965852762564.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.50%
|30 Gün
|$ -0.0015510734
|-22.57%
|60 Gün
|$ -0.0014091695
|-20.51%
|90 Gün
|$ -0.003058965852762564
|-30.81%
En güncel HALO Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.06%
-0.50%
-1.38%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HALO NETWORK provides one stop integration of DeFi application level with decentralized, energy efficient and low-cost transaction structure with traditional financial instruments. HALO is dedicated in creating a highly efficient and modular DEFI base layer as below: • On the basis of large-scale DEFI application scenario, the HPOS block generation rate is faster than the Ethernet time, about 5 seconds or less, and it can handle more than 1000 transactions per second with multi-node cluster. • HALO SWAP adopts innovative transaction management with bimodal liquidity: -Optimized AMM liquidity management with constant product market making x*y=k; -Implement HMM trading model to improve price acquisition accuracy and capital efficiency. • Proposed a lower cost and more efficient cross-chain intermediate solution based on the EVM smart contract engine. • Constructed with decentralized oracle machine, providing the most extensive oracle machine data source support, supporting on-chain aggregation and off-chain price aggregation, providing extensive quotation model, including quartile price, average price, and optimal price, TWAP, and credit price.
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