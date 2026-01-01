Bugünkü HAMZ Fiyatı

Bugünkü HAMZ (HAMZ) fiyatı $ 0,00000515 olup, son 24 saatte % 0,53 değişim gösterdi. Mevcut HAMZ / USD dönüşüm oranı HAMZ başına $ 0,00000515 şeklindedir.

HAMZ, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.154,11 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,85M HAMZ şeklindedir. Son 24 saat içinde HAMZ, $ 0,00000514 (en düşük) ile $ 0,00000521 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00005479 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000406 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HAMZ, son bir saatte -- ve son 7 günde +%5,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HAMZ (HAMZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,15K$ 5,15K $ 5,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,15K$ 5,15K $ 5,15K Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.852.076,857217 999.852.076,857217 999.852.076,857217

Şu anki HAMZ piyasa değeri $ 5,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAMZ arzı 999,85M olup, toplam arzı 999852076.857217. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,15K.