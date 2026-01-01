Bugünkü Hand Guy Fiyatı

Bugünkü Hand Guy (HANDGUY) fiyatı $ 0,00000517 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HANDGUY / USD dönüşüm oranı HANDGUY başına $ 0,00000517 şeklindedir.

Hand Guy, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.164,42 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,04M HANDGUY şeklindedir. Son 24 saat içinde HANDGUY, $ 0,00000517 (en düşük) ile $ 0,00000517 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00128685 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000506 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HANDGUY, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hand Guy (HANDGUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,16K$ 5,16K $ 5,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,16K$ 5,16K $ 5,16K Dolaşım Arzı 999,04M 999,04M 999,04M Toplam Arz 999.044.954,053663 999.044.954,053663 999.044.954,053663

Şu anki Hand Guy piyasa değeri $ 5,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HANDGUY arzı 999,04M olup, toplam arzı 999044954.053663. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,16K.