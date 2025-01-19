Hard Frog Nick Fiyatı (NICK)
Bugün için canlı Hard Frog Nick (NICK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NICK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hard Frog Nick Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.19 USD
- Gün içindeki Hard Frog Nick fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki NICK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NICK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Hard Frog Nick / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hard Frog Nick / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hard Frog Nick / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hard Frog Nick / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-40.09%
|60 Gün
|$ 0
|-49.15%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hard Frog Nick fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-0.20%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Project Title: NICK - The Currency of Memes Overview: NICK is a unique and entertaining cryptoasset designed to exist at the intersection of cryptocurrency and meme culture. It is built with the sole purpose of being shared and enjoyed for fun, with no expectations of profit. NICK is envisioned as a digital token that immortalizes the lighthearted and humorous persona of "Hard Rock Nick" on the blockchain, turning him into one of the wealthiest frogs in the world within this crypto ecosystem. Tokenomics: Token Name: NICK Blockchain: Avalanche Total Supply: 100,000,000 NICK Distribution: 99% used to from LP 1% for marketing Utility: NICK tokens have zero intrinsic value and are not intended for financial gain. Their primary utility lies in their representation of the meme culture and the humorous narrative around Hard Rock Nick. Holders of NICK tokens gain access to exclusive meme content, digital collectibles, and special community events. Community Engagement: The project thrives on community participation. Regular meme contests, challenges, and events will be organized to keep the community engaged. NICK holders will have the opportunity to vote on the direction of the project, ensuring a decentralized and democratic approach to decision-making. Conclusion: NICK aims to be a unique and entertaining addition to the crypto landscape, bringing humor and creativity to the blockchain. It's an experiment in creating a cryptoasset solely for the joy of sharing memes and building a community around a playful and lighthearted narrative.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 NICK / AUD
A$--
|1 NICK / GBP
￡--
|1 NICK / EUR
€--
|1 NICK / USD
$--
|1 NICK / MYR
RM--
|1 NICK / TRY
₺--
|1 NICK / JPY
¥--
|1 NICK / RUB
₽--
|1 NICK / INR
₹--
|1 NICK / IDR
Rp--
|1 NICK / PHP
₱--
|1 NICK / EGP
￡E.--
|1 NICK / BRL
R$--
|1 NICK / CAD
C$--
|1 NICK / BDT
৳--
|1 NICK / NGN
₦--
|1 NICK / UAH
₴--
|1 NICK / VES
Bs--
|1 NICK / PKR
Rs--
|1 NICK / KZT
₸--
|1 NICK / THB
฿--
|1 NICK / TWD
NT$--
|1 NICK / CHF
Fr--
|1 NICK / HKD
HK$--
|1 NICK / MAD
.د.م--