HashCoin Fiyatı (HSC)
Bugün için canlı HashCoin (HSC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 141.06K USD. HSC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HashCoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 334.86 USD
- Gün içindeki HashCoin fiyat değişimi -1.61%
- Dolaşımdaki arz: 37.41B USD.
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Gün içerisinde, HashCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HashCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, HashCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, HashCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.61%
|30 Gün
|$ 0
|-19.15%
|60 Gün
|$ 0
|+6.03%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel HashCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.15%
-1.61%
-13.89%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HashFuture is the next-generation blockchain platform for digital asset affirmation and circulation. As a platform and bridge linking the physical and digital world, HashFuture aims to solve the problem of digital assets property rights issues and cross-chain asset transfer. HashFuture develops the all-encompassed structure of "protocol layer—technical layer—application layer" system based on blockchain technology to overcome the roadblocks on ownership recognition and transaction recording of digital assets. As a platform and bridge linking the physical and digital world, HashFuture aims to solve the problem of digital assets property rights issues and cross-chain asset transfer. HashFuture develops a brand-new three-dimensional, one-stop, digital assets affirmation and circulation platform on blockchain, using the structure of "protocol layer—technical layer—application layer".
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