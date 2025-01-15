HedgeTrade Fiyatı (HEDG)
Bugün için canlı HedgeTrade (HEDG) fiyatı, 0.00646074 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HEDG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HedgeTrade Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.16K USD
- Gün içindeki HedgeTrade fiyat değişimi -1.65%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, HedgeTrade / USD fiyat değişimi, $ -0.000108855493618605.
Son 30 gün içerisinde, HedgeTrade / USD fiyat değişimi, $ -0.0001463506.
Son 60 gün içerisinde, HedgeTrade / USD fiyat değişimi, $ +0.0012419318.
Son 90 gün içerisinde, HedgeTrade / USD fiyat değişimi, $ +0.001068722948693128.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000108855493618605
|-1.65%
|30 Gün
|$ -0.0001463506
|-2.26%
|60 Gün
|$ +0.0012419318
|+19.22%
|90 Gün
|$ +0.001068722948693128
|+19.82%
En güncel HedgeTrade fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.18%
-1.65%
-11.79%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HedgeTrade is a decentralized prediction market focused on a wide variety of financial assets. Trade predictions can then be purchased using the HEDG token for users to replicate and learn from. Correct trade predictions award the trade predictor with the HEDG tokens originally put forth by those individuals who purchased that prediction originally through the marketplace. Incorrect trade predictions see the HEDG tokens used to buy that prediction returned to the original buyer(s).
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|1 HEDG / CAD
C$0.0092388582
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