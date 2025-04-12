Hello Pets Fiyatı (PET)
Bugün için canlı Hello Pets (PET) fiyatı, 0.01188962 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 233.79K USD. PET / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hello Pets Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Hello Pets fiyat değişimi -0.51%
- Dolaşımdaki arz: 19.66M USD.
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Gün içerisinde, Hello Pets / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hello Pets / USD fiyat değişimi, $ +0.0003823915.
Son 60 gün içerisinde, Hello Pets / USD fiyat değişimi, $ -0.0061912354.
Son 90 gün içerisinde, Hello Pets / USD fiyat değişimi, $ -0.02025795686277959.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.51%
|30 Gün
|$ +0.0003823915
|+3.22%
|60 Gün
|$ -0.0061912354
|-52.07%
|90 Gün
|$ -0.02025795686277959
|-63.01%
En güncel Hello Pets fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.07%
-0.51%
-0.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hello Pets is an open entertainment ecosystem, aiming to be the next Disney in Web3. The PET token is the native token of the Hello Pets ecosystem. It is designed to explore the new expressions in Web3 through art, games, fashion and entertainment, and enable the community to engage in the Hello Pets ecosystem meaningfully.
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A$0.0189044958
|1 PET / GBP
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|1 PET / EUR
€0.0104628656
|1 PET / USD
$0.01188962
|1 PET / MYR
RM0.0525521204
|1 PET / TRY
₺0.4525189372
|1 PET / JPY
¥1.7129375534
|1 PET / RUB
₽0.989810865
|1 PET / INR
₹1.023696282
|1 PET / IDR
Rp201.518952823
|1 PET / KRW
₩16.888610729
|1 PET / PHP
₱0.6773516514
|1 PET / EGP
￡E.0.6101752984
|1 PET / BRL
R$0.0696731732
|1 PET / CAD
C$0.0164076756
|1 PET / BDT
৳1.4449455186
|1 PET / NGN
₦18.9929545728
|1 PET / UAH
₴0.492230268
|1 PET / VES
Bs0.84416302
|1 PET / PKR
Rs3.3340872404
|1 PET / KZT
₸6.1444367198
|1 PET / THB
฿0.3981833738
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NT$0.3847481032
|1 PET / AED
د.إ0.0436349054
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Fr0.0096305922
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