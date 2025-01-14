HelpKidz Coin Fiyatı (HKC)
Bugün için canlı HelpKidz Coin (HKC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HKC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HelpKidz Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.22K USD
- Gün içindeki HelpKidz Coin fiyat değişimi +3.87%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki HKC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HKC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, HelpKidz Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HelpKidz Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, HelpKidz Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, HelpKidz Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.87%
|30 Gün
|$ 0
|+3.44%
|60 Gün
|$ 0
|+6.10%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel HelpKidz Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.38%
+3.87%
-4.29%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The HelpKidz Coin is a crypto project that aims to help children’s institutions and children with disabilities. How? The $HKC cryptocurrency buyers support these charitable causes with every purchase. So, once enough funds have accumulated for donation, the monetary amounts are put directly into a relevant project. Also, the HelpKidz Coin’s supply equals 1 billion, with a 1% allocated to the burn address. HKC is the BEP20 (BSC) token that’s compatible with third-party services (wallets, exchanges, listings, etc.) and provides easy integration. Besides, this cryptocurrency has an 8% taxation rate. So, the smart contract automatically deducts eight percent from each transaction and allocates it as follows. 3% goes to the rewards for holders. Also, 2% goes to the charity and the same amount to the liquidity pool. The rest 1% goes to the burning wallet.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 HKC / AUD
A$--
|1 HKC / GBP
￡--
|1 HKC / EUR
€--
|1 HKC / USD
$--
|1 HKC / MYR
RM--
|1 HKC / TRY
₺--
|1 HKC / JPY
¥--
|1 HKC / RUB
₽--
|1 HKC / INR
₹--
|1 HKC / IDR
Rp--
|1 HKC / PHP
₱--
|1 HKC / EGP
￡E.--
|1 HKC / BRL
R$--
|1 HKC / CAD
C$--
|1 HKC / BDT
৳--
|1 HKC / NGN
₦--
|1 HKC / UAH
₴--
|1 HKC / VES
Bs--
|1 HKC / PKR
Rs--
|1 HKC / KZT
₸--
|1 HKC / THB
฿--
|1 HKC / TWD
NT$--
|1 HKC / CHF
Fr--
|1 HKC / HKD
HK$--
|1 HKC / MAD
.د.م--