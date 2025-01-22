High Yield ETH Index Fiyatı (HYETH)
Bugün için canlı High Yield ETH Index (HYETH) fiyatı, 3,947.21 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HYETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
High Yield ETH Index Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 37.06 USD
- Gün içindeki High Yield ETH Index fiyat değişimi +1.85%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, High Yield ETH Index / USD fiyat değişimi, $ +71.53.
Son 30 gün içerisinde, High Yield ETH Index / USD fiyat değişimi, $ -608.8121443060.
Son 60 gün içerisinde, High Yield ETH Index / USD fiyat değişimi, $ -51.4617503750.
Son 90 gün içerisinde, High Yield ETH Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +71.53
|+1.85%
|30 Gün
|$ -608.8121443060
|-15.42%
|60 Gün
|$ -51.4617503750
|-1.30%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel High Yield ETH Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+1.85%
+5.85%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The High Yield ETH (hyETH) token from Index Coop is a diversified index targeting the highest ETH-denominated yields on Ethereum Mainnet. hyETH is designed to track and gain exposure to some of the highest ETH-denominated yields available within the DeFi ecosystem. Tokenisation of these strategies abstracts away the complexity, management, and need for continual monitoring and trading for users. hyETH will be rebalanced monthly to reflect the most current, relevant strategies.
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