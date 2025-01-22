HIgher IMO Fiyatı (HIGHER)
Bugün için canlı HIgher IMO (HIGHER) fiyatı, 0.00239936 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HIGHER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HIgher IMO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 136.64 USD
- Gün içindeki HIgher IMO fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, HIgher IMO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HIgher IMO / USD fiyat değişimi, $ -0.0005043932.
Son 60 gün içerisinde, HIgher IMO / USD fiyat değişimi, $ -0.0005252726.
Son 90 gün içerisinde, HIgher IMO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0005043932
|-21.02%
|60 Gün
|$ -0.0005252726
|-21.89%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel HIgher IMO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The "Higher IMO" project is designed to encapsulate and celebrate the vibrant, dynamic conversations that happen in the world of DeFi and trading. It targets bringing together traders, investors, and DeFi enthusiasts, providing a common ground where they can engage in discussions about market trends, price predictions, and the evolving state of decentralized finance. The token aims to foster a sense of community and shared purpose among those deeply involved in the financial aspects of DeFi as a "degen memecoin" "Higher IMO" functions as a digital currency on the blockchain but with a unique twist—it's intricately linked to the lively discourse around trading and DeFi. The token is integrated into a platform where users can discuss market trends, share insights, and provide predictions about the future of various cryptocurrencies. The utility of the "Higher IMO" Token is centered around its role in a community of traders and DeFi enthusiasts: -Discussion and Engagement - a place to discuss new coins/state of industry -Recognition and Reward - callers 'making gud' calls -Access to Exclusive Content or 'alpha' as its known -Cultural Exchange - global markets/degens uniting
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