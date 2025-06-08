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Hippius Fiyatı (SN75)

USD

Hippius (SN75) Canlı Fiyat Grafiği

$8,21
$8,21$8,21
+%5,50(1D)

Bugünkü Hippius (SN75) Fiyatı

Bugün için canlı Hippius (SN75) fiyatı, 8,2 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7,25M USD. SN75 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hippius Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Hippius fiyat değişimi +%5,40
- Dolaşımdaki arz: 884,22K USD.

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USD Bazında Hippius (SN75) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hippius / USD fiyat değişimi, $ +0,420385.
Son 30 gün içerisinde, Hippius / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hippius / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hippius / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,420385+%5,40
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Hippius (SN75) Fiyat Analizi

En güncel Hippius fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 7,75
$ 7,75$ 7,75

$ 8,44
$ 8,44$ 8,44

$ 8,44
$ 8,44$ 8,44

-%0,46

+%5,40

--

Hippius (SN75) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,25M
$ 7,25M$ 7,25M

--
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884,22K
884,22K 884,22K

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Hippius (SN75) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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SN75 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN75 / VND
215.783
1 SN75 / AUD
A$12,546
1 SN75 / GBP
5,986
1 SN75 / EUR
7,134
1 SN75 / USD
$8,2
1 SN75 / MYR
RM34,604
1 SN75 / TRY
321,522
1 SN75 / JPY
¥1.187,852
1 SN75 / RUB
644,11
1 SN75 / INR
703,396
1 SN75 / IDR
Rp134.426,208
1 SN75 / KRW
11.156,428
1 SN75 / PHP
458,462
1 SN75 / EGP
￡E.406,556
1 SN75 / BRL
R$45,592
1 SN75 / CAD
C$11,152
1 SN75 / BDT
1.002,122
1 SN75 / NGN
12.792,492
1 SN75 / UAH
339,562
1 SN75 / VES
Bs803,6
1 SN75 / PKR
Rs2.313,712
1 SN75 / KZT
4.181,508
1 SN75 / THB
฿267,73
1 SN75 / TWD
NT$245,426
1 SN75 / AED
د.إ30,094
1 SN75 / CHF
Fr6,724
1 SN75 / HKD
HK$64,288
1 SN75 / MAD
.د.م75,03
1 SN75 / MXN
$156,62