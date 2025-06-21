HNB Protocol Fiyatı (HNB)
Bugün için canlı HNB Protocol (HNB) fiyatı, 0,00048444 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. HNB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HNB Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki HNB Protocol fiyat değişimi +%3,67
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, HNB Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HNB Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0000462681.
Son 60 gün içerisinde, HNB Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0001448296.
Son 90 gün içerisinde, HNB Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0003316591302749251.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%3,67
|30 Gün
|$ +0,0000462681
|+%9,55
|60 Gün
|$ -0,0001448296
|-%29,89
|90 Gün
|$ -0,0003316591302749251
|-%40,63
En güncel HNB Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,02
+%3,67
-%58,24
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
H&B Project aims to use a healthcare business as a basis to provide consistent services, utilizing blockchain technology to provide customer service. H&B Project currently runs 13 branches in South Korea, with an aim to have 50 branches within 2022. The aim for 2023 is for overseas expansion in the Americas, China, Russi,a and Southeast Asian markets. Utilizing blockchain technology, provides investors with assurance, security, and transparency while providing a myriad of services. The capital invested by investors will be used to set up new branches and support the business activities, and part of the revenues generated will be shared with the investors.
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|1 HNB / VND
₫12,7480386
|1 HNB / AUD
A$0,0007460376
|1 HNB / GBP
￡0,0003584856
|1 HNB / EUR
€0,0004166184
|1 HNB / USD
$0,00048444
|1 HNB / MYR
RM0,00205887
|1 HNB / TRY
₺0,0192177348
|1 HNB / JPY
¥0,0707815284
|1 HNB / RUB
₽0,0379849404
|1 HNB / INR
₹0,041952504
|1 HNB / IDR
Rp7,9416380736
|1 HNB / KRW
₩0,6654364728
|1 HNB / PHP
₱0,027709968
|1 HNB / EGP
￡E.0,0245175084
|1 HNB / BRL
R$0,0026692644
|1 HNB / CAD
C$0,0006636828
|1 HNB / BDT
৳0,0592760784
|1 HNB / NGN
₦0,7510660872
|1 HNB / UAH
₴0,0202059924
|1 HNB / VES
Bs0,04941288
|1 HNB / PKR
Rs0,1375422048
|1 HNB / KZT
₸0,2532313212
|1 HNB / THB
฿0,0158460324
|1 HNB / TWD
NT$0,0143297352
|1 HNB / AED
د.إ0,0017778948
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Fr0,0003923964
|1 HNB / HKD
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.د.م0,0044229372
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