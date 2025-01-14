Hocus Pocus Finance Fiyatı (HOC)
Bugün için canlı Hocus Pocus Finance (HOC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HOC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hocus Pocus Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 948.11 USD
- Gün içindeki Hocus Pocus Finance fiyat değişimi +1.50%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Hocus Pocus Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hocus Pocus Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hocus Pocus Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hocus Pocus Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.50%
|30 Gün
|$ 0
|-58.28%
|60 Gün
|$ 0
|-14.15%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hocus Pocus Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.73%
+1.50%
-0.47%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hocus Pocus is a flexible staking protocol on the PulseChain network, enabling users to enhance their yield in terms of percentages and duration. At the core of this initiative lies the Hocus Pocus Aether, a robust smart contract responsible for overseeing the entire platform. The Aether is supported by three contracts: the Hocus Pocus Token, the Hocus Pocus Cauldron NFT, and the Hocus Pocus Booster NFT. The Hocus Pocus Token functions as the platform's native currency, serving as the backbone of the entire system. Hocus Pocus also serves as the backbone for PulseMarket, one of the top marketplaces on the PulseChain network, and acts as the backbone for various farming pools.
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