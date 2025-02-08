HodlAssets Fiyatı (HODL)
Bugün için canlı HodlAssets (HODL) fiyatı, 0.00274815 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HODL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HodlAssets Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.20 USD
- Gün içindeki HodlAssets fiyat değişimi +2.04%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, HodlAssets / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HodlAssets / USD fiyat değişimi, $ +0.0006363418.
Son 60 gün içerisinde, HodlAssets / USD fiyat değişimi, $ +0.0006826138.
Son 90 gün içerisinde, HodlAssets / USD fiyat değişimi, $ +0.0014383146290143218.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.04%
|30 Gün
|$ +0.0006363418
|+23.16%
|60 Gün
|$ +0.0006826138
|+24.84%
|90 Gün
|$ +0.0014383146290143218
|+109.81%
En güncel HodlAssets fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.31%
+2.04%
-21.07%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GalaxE by Hodl Assets is a forthcoming innovative NFT-social aggregator platform and marketplace. The platform enables non-fungible tokens to be created, purchased, and sold across multiple blockchains for the first time. GalaxE is also the first NFT-specific platform that will provide users with a vehicle for entering, exploring, and shaping the ever-expanding virtual consciousness known as the Metaverse. GalaxE's various partnerships will enable it to bring fashion, media, gaming, and social into the Metaverse and provide users with a wide variety of unique experiences. The GalaxE platform supports the Hodl token on Stellar and the wHodl on Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, and Fantom.
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A$0.0043695585
|1 HODL / GBP
￡0.00219852
|1 HODL / EUR
€0.002638224
|1 HODL / USD
$0.00274815
|1 HODL / MYR
RM0.012201786
|1 HODL / TRY
₺0.098603622
|1 HODL / JPY
¥0.4159874655
|1 HODL / RUB
₽0.2663232165
|1 HODL / INR
₹0.241232607
|1 HODL / IDR
Rp45.051632136
|1 HODL / PHP
₱0.159447663
|1 HODL / EGP
￡E.0.1381495005
|1 HODL / BRL
R$0.01593927
|1 HODL / CAD
C$0.003902373
|1 HODL / BDT
৳0.335329263
|1 HODL / NGN
₦4.1201638875
|1 HODL / UAH
₴0.1139657805
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Bs0.164889
|1 HODL / PKR
Rs0.7669811835
|1 HODL / KZT
₸1.40210613
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฿0.093052359
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NT$0.090249246
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Fr0.002473335
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HK$0.0214080885
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.د.م0.0275089815