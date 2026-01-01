Bugünkü HODLess Coin Fiyatı

Bugünkü HODLess Coin (HODLESS) fiyatı $ 0,00000485 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HODLESS / USD dönüşüm oranı HODLESS başına $ 0,00000485 şeklindedir.

HODLess Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.839,4 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,47M HODLESS şeklindedir. Son 24 saat içinde HODLESS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00013084 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000463 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HODLESS, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HODLess Coin (HODLESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,84K$ 4,84K $ 4,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,84K$ 4,84K $ 4,84K Dolaşım Arzı 998,47M 998,47M 998,47M Toplam Arz 998.466.349,735874 998.466.349,735874 998.466.349,735874

Şu anki HODLess Coin piyasa değeri $ 4,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HODLESS arzı 998,47M olup, toplam arzı 998466349.735874. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,84K.