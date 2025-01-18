HongKongDAO Fiyatı (HKD)
Bugün için canlı HongKongDAO (HKD) fiyatı, 0.00156777 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HKD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HongKongDAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.02 USD
- Gün içindeki HongKongDAO fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, HongKongDAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HongKongDAO / USD fiyat değişimi, $ -0.0000602265.
Son 60 gün içerisinde, HongKongDAO / USD fiyat değişimi, $ +0.0001419405.
Son 90 gün içerisinde, HongKongDAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0000602265
|-3.84%
|60 Gün
|$ +0.0001419405
|+9.05%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel HongKongDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? HKD single currency pledge or LP pledge of HKD and BNB transaction pairs HKB can organize LP to produce BTC, and HKB will be the only universal platform token for the HK service platform What makes your project unique? Zero tax on buy and sell History of your project. HKD is a new internet and financial area is launched successfully with MCAP worth $850,888 and Liquidity Pool worth $1062,398 There is 0%tax on BUY and 1% on SELL Token is maintaining volume above $889,424 The financial secretary of Hong Kong is supporting with 50 million yuan, to improve the development of our web3 ecosystem. Which provide customers with all convenient lifestyles, this can emerg a new stage of internet and blockchain. Such as digital assets in the financial field, Bitcoin,web3 , NFT, and emerging ecological industries e.g metaverse. What’s next for your project? Reaching billboards and CEX partnerships What can your token be used for? NFT, rewards, swap, payment token
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