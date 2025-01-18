HorusLayer Fiyatı ($HRX)
Bugün için canlı HorusLayer ($HRX) fiyatı, 0.003023 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. $HRX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HorusLayer Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.53 USD
- Gün içindeki HorusLayer fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, HorusLayer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, HorusLayer / USD fiyat değişimi, $ -0.0000289567.
Son 60 gün içerisinde, HorusLayer / USD fiyat değişimi, $ +0.0000182005.
Son 90 gün içerisinde, HorusLayer / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0000289567
|-0.95%
|60 Gün
|$ +0.0000182005
|+0.60%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel HorusLayer fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HorusLayer stands as the ultimate hub of Defi innovation, empowering individual users to amplify assets through pioneering restaking strategies and savvy management integrations. For projects, HorusLayer serves as a versatile platform, facilitating optimized asset growth and driving sustainable development within the dynamic digital asset ecosystem. Unlock the potential of HorusLayer with our array of cutting-edge features designed to revolutionize asset management, maximize returns, and empower users in the dynamic world of decentralized finance (DeFi): 1. Optimized Staking and LSDs Aggregators 2. Secure Validator Network 3. DeFi Ecosystem Collaboration 5. Automated Investment Management 6. Innovation Nexus: HorusLayer Labs 7. Hardware Wallet Integration 8. Crypto Debit Card
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