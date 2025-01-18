Host AI Fiyatı (HOSTAI)
Bugün için canlı Host AI (HOSTAI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HOSTAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Host AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.84 USD
- Gün içindeki Host AI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Host AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Host AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Host AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Host AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-23.00%
|60 Gün
|$ 0
|-37.51%
|90 Gün
|$ 0
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En güncel Host AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-10.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HostAI has been founded with the intentions of providing access to Cloud Hosting, Computing, and Gaming Resources to users of Decentralized Finance. They believe in the free world without the impact of country or national restrictions on resources and believe the most recent surge in DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) is cryptocurrency's next step in Decentralization. Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN) is an emerging trend in Decentralized Finance (DeFi) and cryptocurrency. It is the creation of Blockchain applications giving DeFi participants access to Real World Services (RWS) without limitations an restrictions of jurisdiction. HostAI expands on the concept of DePIN and introduces the concept to the Cloud Hosting/Computing/Gaming sectors through Servers-as-a-Service (SaaS) and Hosting-as-a-Service (HaaS) options. HostAI aims to expand services over the coming months to incorporate cryptocurrency's ever present Nodes-as-a-Service (NaaS) and Validators-as-a-Service (VaaS) industries. All services will be available through thier website with development of a personalized management Dashboard in progress. Over time, HostAI aims to become your all-in-one solution that allows the conversion of cryptocurrency into Cloud applications and their respective services.
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