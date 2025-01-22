House Fiyatı (HOUSE)
Bugün için canlı House (HOUSE) fiyatı, 0.093217 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HOUSE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
House Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 40.92 USD
- Gün içindeki House fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, House / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, House / USD fiyat değişimi, $ -0.0101495228.
Son 60 gün içerisinde, House / USD fiyat değişimi, $ -0.0006125475.
Son 90 gün içerisinde, House / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0101495228
|-10.88%
|60 Gün
|$ -0.0006125475
|-0.65%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel House fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? House Money is a Telegram Bot based Sportsbook. A full desktop client is already in the works. Innovate in the gamblefi space with products that people actually use is the ultimate goal. The initial Bot goes live tomorrow, August 4th. What makes your project unique? One of the first sportsbooks available right in telegram. Building unique betting markets that are exclusive to House Money is the major differentiator. Leveraged indexs on the volatility of sports games as a derivative of in game betting is development. Merging the world of trading and gambling. History of your project. House Money launched on August 3rd. $1M in 24h volume with no marketing, presales, or airdrops to influencers. The telegram bot and other products have been in development for a couple months now. House Money is a team made up of developers and product / growth leads. What’s next for your project? The Telegram Bot launches tomorrow, August 4th. The team is aiming to ship multiple updates + new products over the next few months. The next product will be a mix of leverage trading and sports betting. What can your token be used for? $HOUSE will have multiple use-cases: - Revenue share model where users can "be the house" and earn a share of the profits from lost bets - Holding 1% or more will give holders a free bet each month - Potential fee split / reflections - Entered in a lottery - Used as currency on the sportsbook
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|1 HOUSE / GBP
￡0.07550577
|1 HOUSE / EUR
€0.08948832
|1 HOUSE / USD
$0.093217
|1 HOUSE / MYR
RM0.41388348
|1 HOUSE / TRY
₺3.32225388
|1 HOUSE / JPY
¥14.52600511
|1 HOUSE / RUB
₽9.2750915
|1 HOUSE / INR
₹8.06606701
|1 HOUSE / IDR
Rp1,528.14729648
|1 HOUSE / PHP
₱5.45599101
|1 HOUSE / EGP
￡E.4.68788293
|1 HOUSE / BRL
R$0.56116634
|1 HOUSE / CAD
C$0.13330031
|1 HOUSE / BDT
৳11.28764653
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₦144.52177246
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₴3.92723221
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|1 HOUSE / CHF
Fr0.0838953
|1 HOUSE / HKD
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|1 HOUSE / MAD
.د.م0.93030566