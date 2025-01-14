Hundred Finance Logosu

Hundred Finance Fiyatı (HND)

USD

Hundred Finance (HND) Canlı Fiyat Grafiği

$0.01218639
$0.01218639$0.01218639
-0.30%(1D)

Bugünkü Hundred Finance (HND) Fiyatı

Bugün için canlı Hundred Finance (HND) fiyatı, 0.01218639 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 380.11K USD. HND / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hundred Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 13.49 USD
- Gün içindeki Hundred Finance fiyat değişimi -0.31%
- Dolaşımdaki arz: 31.19M USD.

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USD Bazında Hundred Finance (HND) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Hundred Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hundred Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0053315310.
Son 60 gün içerisinde, Hundred Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0003297880.
Son 90 gün içerisinde, Hundred Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.005718329649014147.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-0.31%
30 Gün$ -0.0053315310-43.74%
60 Gün$ -0.0003297880-2.70%
90 Gün$ -0.005718329649014147-31.93%

Hundred Finance (HND) Fiyat Analizi

En güncel Hundred Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.01139206
$ 0.01139206$ 0.01139206

$ 0.01225214
$ 0.01225214$ 0.01225214

$ 6.02
$ 6.02$ 6.02

+0.38%

-0.31%

-10.12%

Hundred Finance (HND) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 380.11K
$ 380.11K$ 380.11K

$ 13.49
$ 13.49$ 13.49

31.19M
31.19M 31.19M

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Hundred Finance (HND) Kaynağı

Resmi Websitesi

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HND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HND / AUD
A$0.0196200879
1 HND / GBP
0.0098709759
1 HND / EUR
0.0118207983
1 HND / USD
$0.01218639
1 HND / MYR
RM0.054838755
1 HND / TRY
0.4323731172
1 HND / JPY
¥1.9226467503
1 HND / RUB
1.2520297086
1 HND / INR
1.0554632379
1 HND / IDR
Rp199.7768532816
1 HND / PHP
0.7131475428
1 HND / EGP
￡E.0.6155345589
1 HND / BRL
R$0.0742151151
1 HND / CAD
C$0.0174265377
1 HND / BDT
1.4812557045
1 HND / NGN
18.8935353282
1 HND / UAH
0.516702936
1 HND / VES
Bs0.64587867
1 HND / PKR
Rs3.396346893
1 HND / KZT
6.4717042734
1 HND / THB
฿0.4227458691
1 HND / TWD
NT$0.4031257812
1 HND / CHF
Fr0.0110896149
1 HND / HKD
HK$0.0948101142
1 HND / MAD
.د.م0.1229606751