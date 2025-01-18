Hygea AI Fiyatı (HGAI)
Bugün için canlı Hygea AI (HGAI) fiyatı, 0.080047 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 80.05K USD. HGAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hygea AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.82K USD
- Gün içindeki Hygea AI fiyat değişimi +0.72%
- Dolaşımdaki arz: 1.00M USD.
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Gün içerisinde, Hygea AI / USD fiyat değişimi, $ +0.00056883.
Son 30 gün içerisinde, Hygea AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hygea AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hygea AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00056883
|+0.72%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hygea AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.31%
+0.72%
-78.71%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hygea AI: Blending Ancient Wisdom with Modern Technology for Comprehensive Health Management Hygea AI is an innovative health and wellness platform inspired by Hygieia, the Greek goddess of health, hygiene, and cleanliness. This project merges ancient health principles with cutting-edge artificial intelligence to offer a holistic approach to personal well-being. At its core, Hygea AI aims to provide a compassionate, empathetic interaction through AI, making every conversation feel natural and supportive. The system ensures privacy and security, utilizing the highest standards to protect personal health information. One of Hygea AI's standout features is its proactive and predictive nature, where it sends intelligent alerts and personalized recommendations based on user interactions and health data. This feature is designed to anticipate health needs, offering real-time health alerts for emergencies, mental health crises, or routine medical reminders. The platform allows users to freely discuss medical or wellness issues in a non-judgmental space, providing expert advice tailored to individual needs. Users can explore symptoms, treatments, and emotional well-being, with Hygea AI offering insights into emotional and mental health trends over time, which aids in proactive care. Additionally, users receive curated health tips based on the latest medical research, personalized to their specific health profiles. Hygea AI also enhances telemedicine by analyzing emotional states during consultations, offering empathetic insights, and personalized advice, effectively bridging the gap between virtual and physical care settings. Its unique capability includes voice-based analysis of pain and symptoms, which increases diagnostic accuracy by interpreting vocal patterns rather than relying solely on self-reported data. By detecting emotional states like stress, anxiety, or depression through voice, Hygea AI can recommend timely interventions and support, enhancing mental health monitoring. The vision of Hygea AI is to make healthcare accessible, proactive, and personalized, empowering individuals to take charge of their health with confidence. It aims to serve as a bridge between everyday health concerns and professional medical advice, ensuring that wellness is not just a concept but a practical reality for everyone.
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