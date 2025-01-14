Hyper Pay Fiyatı (HPY)
Bugün için canlı Hyper Pay (HPY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HPY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hyper Pay Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 386.54K USD
- Gün içindeki Hyper Pay fiyat değişimi -12.49%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Hyper Pay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hyper Pay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hyper Pay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hyper Pay / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-12.49%
|30 Gün
|$ 0
|+31.27%
|60 Gün
|$ 0
|+40.37%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hyper Pay fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.19%
-12.49%
-11.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HyperPay is a revolution for the system of accessing, exchanging and transacting funds for both users and service providers. The separation of digital currency wallets and third-party payment platforms is an inconvenience that more people are experiencing by the day. HyperPay will enable users to better organise their financial lives and gain greater control of their payment options by combining transaction methods into a single gateway with agility and security unlike any other wallet.
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