Hyperliquid Fiyatı (HYPE)
Bugün için canlı Hyperliquid (HYPE) fiyatı, 21.87 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.30B USD. HYPE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hyperliquid Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 260.03M USD
- Gün içindeki Hyperliquid fiyat değişimi +4.79%
- Dolaşımdaki arz: 333.93M USD.
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Gün içerisinde, Hyperliquid / USD fiyat değişimi, $ +1.0.
Son 30 gün içerisinde, Hyperliquid / USD fiyat değişimi, $ -1.2702402180.
Son 60 gün içerisinde, Hyperliquid / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hyperliquid / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +1.0
|+4.79%
|30 Gün
|$ -1.2702402180
|-5.80%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hyperliquid fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.11%
+4.79%
-14.58%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hyperliquid is a performant L1 optimized from the ground up. The vision is a fully onchain open financial system with user built applications interfacing with performant native components, all without compromising end user experience. The Hyperliquid L1 is performant enough to operate an entire ecosystem of permissionless financial applications – every order, cancel, trade, and liquidation happens transparently on-chain with block latency <1 second. The chain currently supports 100k orders / second. The Hyperliquid L1 uses a custom consensus algorithm called HyperBFT which is heavily inspired by Hotstuff and its successors. Both the algorithm and networking stack are optimized from the ground up to support the L1. The flagship native application is a fully onchain order book perpetuals exchange, the Hyperliquid DEX. Further developments include a native token standard, spot trading, permissionless liquidity, etc.
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|1 HYPE / AUD
A$35.2107
|1 HYPE / GBP
￡17.7147
|1 HYPE / EUR
€21.2139
|1 HYPE / USD
$21.87
|1 HYPE / MYR
RM98.6337
|1 HYPE / TRY
₺775.9476
|1 HYPE / JPY
¥3,443.4315
|1 HYPE / RUB
₽2,245.1742
|1 HYPE / INR
₹1,897.6599
|1 HYPE / IDR
Rp358,524.5328
|1 HYPE / PHP
₱1,282.2381
|1 HYPE / EGP
￡E.1,103.7789
|1 HYPE / BRL
R$133.1883
|1 HYPE / CAD
C$31.2741
|1 HYPE / BDT
৳2,658.2985
|1 HYPE / NGN
₦33,906.8106
|1 HYPE / UAH
₴927.288
|1 HYPE / VES
Bs1,159.11
|1 HYPE / PKR
Rs6,095.169
|1 HYPE / KZT
₸11,614.2822
|1 HYPE / THB
฿758.2329
|1 HYPE / TWD
NT$723.6783
|1 HYPE / CHF
Fr19.9017
|1 HYPE / HKD
HK$170.1486
|1 HYPE / MAD
.د.م220.6683