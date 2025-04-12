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iAI Token Fiyatı (IAI)

USD

iAI Token (IAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.04808538
$0.04808538$0.04808538
-3.70%(1D)

Bugünkü iAI Token (IAI) Fiyatı

Bugün için canlı iAI Token (IAI) fiyatı, 0.04812741 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. IAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
iAI Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki iAI Token fiyat değişimi -3.67%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında iAI Token (IAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, iAI Token / USD fiyat değişimi, $ -0.00183569933693626.
Son 30 gün içerisinde, iAI Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, iAI Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, iAI Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00183569933693626-3.67%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

iAI Token (IAI) Fiyat Analizi

En güncel iAI Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.0474995
$ 0.0474995$ 0.0474995

$ 0.050038
$ 0.050038$ 0.050038

$ 0.070514
$ 0.070514$ 0.070514

-0.43%

-3.67%

-7.83%

iAI Token (IAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
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iAI Token (IAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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IAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IAI / VND
1,234.03491981
1 IAI / AUD
A$0.0760413078
1 IAI / GBP
0.0365768316
1 IAI / EUR
0.0423521208
1 IAI / USD
$0.04812741
1 IAI / MYR
RM0.2127231522
1 IAI / TRY
1.8312479505
1 IAI / JPY
¥6.9197590098
1 IAI / RUB
4.0051630602
1 IAI / INR
4.1428074528
1 IAI / IDR
Rp802.1231791506
1 IAI / KRW
68.3625795345
1 IAI / PHP
2.7413372736
1 IAI / EGP
￡E.2.4698986812
1 IAI / BRL
R$0.2825078967
1 IAI / CAD
C$0.0664158258
1 IAI / BDT
5.8489241373
1 IAI / NGN
76.8806498304
1 IAI / UAH
1.992474774
1 IAI / VES
Bs3.41704611
1 IAI / PKR
Rs13.4958883122
1 IAI / KZT
24.8717642139
1 IAI / THB
฿1.6113056868
1 IAI / TWD
NT$1.5583655358
1 IAI / AED
د.إ0.1766275947
1 IAI / CHF
Fr0.0389832021
1 IAI / HKD
HK$0.3729874275
1 IAI / MAD
.د.م0.447584913
1 IAI / MXN
$0.9760238748