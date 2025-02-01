iComPneT Fiyatı (CPT)
Bugün için canlı iComPneT (CPT) fiyatı, 0.03687559 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CPT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
iComPneT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.25K USD
- Gün içindeki iComPneT fiyat değişimi +5.91%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki CPT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CPT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, iComPneT / USD fiyat değişimi, $ +0.00205776.
Son 30 gün içerisinde, iComPneT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, iComPneT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, iComPneT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00205776
|+5.91%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel iComPneT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.03%
+5.91%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Icompnet is a forward-thinking platform dedicated to eco-friendly Chia cryptocurrency mining, utilizing the innovative Proof of Space and Time protocol. The project enables users to engage in energy-efficient mining while earning rewards in the form of CPT tokens. These tokens can be used for staking, trading, and as a part of the growing Icompnet ecosystem, allowing for passive income opportunities. Icompnet is committed to sustainability by minimizing energy consumption while providing users with accessible, low-cost mining solutions.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CPT / AUD
A$0.059000944
|1 CPT / GBP
￡0.029500472
|1 CPT / EUR
€0.0354005664
|1 CPT / USD
$0.03687559
|1 CPT / MYR
RM0.1640963755
|1 CPT / TRY
₺1.316458563
|1 CPT / JPY
¥5.723091568
|1 CPT / RUB
₽3.6348269063
|1 CPT / INR
₹3.197113653
|1 CPT / IDR
Rp604.5177721296
|1 CPT / PHP
₱2.1542719678
|1 CPT / EGP
￡E.1.8518921298
|1 CPT / BRL
R$0.2153534456
|1 CPT / CAD
C$0.0534696055
|1 CPT / BDT
৳4.4947656651
|1 CPT / NGN
₦56.9945431481
|1 CPT / UAH
₴1.5369745912
|1 CPT / VES
Bs2.13878422
|1 CPT / PKR
Rs10.2831270274
|1 CPT / KZT
₸19.0963930374
|1 CPT / THB
฿1.2460261861
|1 CPT / TWD
NT$1.2146819346
|1 CPT / CHF
Fr0.0335567869
|1 CPT / HKD
HK$0.2872608461
|1 CPT / MAD
.د.م0.3698621677