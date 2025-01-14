IDCHAIN Fiyatı (DCT)
Bugün için canlı IDCHAIN (DCT) fiyatı, 0.00159471 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 85.07K USD. DCT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
IDCHAIN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 46.32 USD
- Gün içindeki IDCHAIN fiyat değişimi -0.67%
- Dolaşımdaki arz: 53.63M USD.
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Gün içerisinde, IDCHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, IDCHAIN / USD fiyat değişimi, $ -0.0014339889.
Son 60 gün içerisinde, IDCHAIN / USD fiyat değişimi, $ -0.0015027293.
Son 90 gün içerisinde, IDCHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.67%
|30 Gün
|$ -0.0014339889
|-89.92%
|60 Gün
|$ -0.0015027293
|-94.23%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel IDCHAIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.62%
-0.67%
-54.48%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Purpose IDCHAIN (DCT) was created to address key challenges in digital identity verification and event ticketing. By leveraging blockchain’s decentralized nature, IDCHAIN aims to provide a secure and transparent solution for managing identities and verifying ticket authenticity. Its primary goal is to eliminate reliance on intermediaries in these areas, thereby reducing fraud, ensuring data privacy, and giving users control over their personal information. Function IDCHAIN operates on a decentralized Proof-of-Stake (PoS) and masternode-based blockchain network, which allows for efficient transaction validation and enhanced network security. Through its PoS and masternode architecture, IDCHAIN achieves a balance between energy efficiency, scalability, and reliability. This consensus model enables IDCHAIN to validate transactions securely, support decentralized governance, and facilitate an eco-friendly blockchain infrastructure that minimizes energy consumption compared to traditional systems. Utility The DCT token serves as the core currency within the IDCHAIN ecosystem, empowering users to engage in various platform activities: Identity Management: Users can manage and verify their digital identities securely on the IDCHAIN network, safeguarding their data privacy and autonomy. Event Ticketing: DCT facilitates a transparent, blockchain-based ticketing system, enabling users to authenticate and manage tickets without the risk of fraud or counterfeit. Community-Driven Governance: DCT supports a community-led governance model where masternode operators can vote on network decisions, ensuring that the platform evolves according to user needs and interests.
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|1 DCT / AUD
A$0.0025674831
|1 DCT / GBP
￡0.0012917151
|1 DCT / EUR
€0.0015468687
|1 DCT / USD
$0.00159471
|1 DCT / MYR
RM0.007176195
|1 DCT / TRY
₺0.0565962579
|1 DCT / JPY
¥0.2514379257
|1 DCT / RUB
₽0.1638564525
|1 DCT / INR
₹0.1381178331
|1 DCT / IDR
Rp26.1427827024
|1 DCT / PHP
₱0.0933543234
|1 DCT / EGP
￡E.0.080532855
|1 DCT / BRL
R$0.0097117839
|1 DCT / CAD
C$0.0022804353
|1 DCT / BDT
৳0.1938370005
|1 DCT / NGN
₦2.4724064898
|1 DCT / UAH
₴0.067615704
|1 DCT / VES
Bs0.08451963
|1 DCT / PKR
Rs0.444445677
|1 DCT / KZT
₸0.8468866926
|1 DCT / THB
฿0.0553045428
|1 DCT / TWD
NT$0.0527370597
|1 DCT / CHF
Fr0.0014511861
|1 DCT / HKD
HK$0.0124068438
|1 DCT / MAD
.د.م0.0160906239