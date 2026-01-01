Bugünkü Ideaology Fiyatı

Bugünkü Ideaology (IDEA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut IDEA / USD dönüşüm oranı IDEA başına -- şeklindedir.

Ideaology, şu anda piyasa değeri açısından $ 231.651 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,00M IDEA şeklindedir. Son 24 saat içinde IDEA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,963831 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IDEA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ideaology (IDEA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 231,65K$ 231,65K $ 231,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 231,65K$ 231,65K $ 231,65K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki Ideaology piyasa değeri $ 231,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IDEA arzı 500,00M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 231,65K.