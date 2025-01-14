Ignition FBTC Fiyatı (FBTC)
Bugün için canlı Ignition FBTC (FBTC) fiyatı, 94,646 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 71.06M USD. FBTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ignition FBTC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.79M USD
- Gün içindeki Ignition FBTC fiyat değişimi +0.70%
- Dolaşımdaki arz: 750.80 USD.
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Gün içerisinde, Ignition FBTC / USD fiyat değişimi, $ +659.61.
Son 30 gün içerisinde, Ignition FBTC / USD fiyat değişimi, $ -5,762.9760108000.
Son 60 gün içerisinde, Ignition FBTC / USD fiyat değişimi, $ +7,049.1867570000.
Son 90 gün içerisinde, Ignition FBTC / USD fiyat değişimi, $ +28,164.11173270887.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +659.61
|+0.70%
|30 Gün
|$ -5,762.9760108000
|-6.08%
|60 Gün
|$ +7,049.1867570000
|+7.45%
|90 Gün
|$ +28,164.11173270887
|+42.36%
En güncel Ignition FBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.66%
+0.70%
-6.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ignition — Liberating the Growth Power of Bitcoin Ignition is dedicated to liberating the growth power of Bitcoin, allowing it to thrive across all blockchains. Supported by core contributors Mantle and Antalpha Prime, Ignition is paving the way for a low-friction and interoperable future. It extends Bitcoin’s functionality beyond its traditional role as a store of value, and transforms it into a reliable asset for cross-chain integrations and diverse yield opportunities. FBTC — Earn more yield than ever on your idle Bitcoin Ignition introduces $FBTC, an omnichain Bitcoin asset pegged 1:1 to $BTC, aimed at elevating Bitcoin’s accessibility and utility. As a secure, decentralized, and composable liquid Bitcoin asset with deep liquidity, $FBTC can be used at scale and easily integrated into various yield enhancement strategies like liquidity pooling, collateral, and staking. Under Ignition, $FBTC's growth will be driven by a comprehensive roadmap and strong developer support, ensuring its long-term success and sustainable growth.
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|1 FBTC / AUD
A$152,380.06
|1 FBTC / GBP
￡76,663.26
|1 FBTC / EUR
€91,806.62
|1 FBTC / USD
$94,646
|1 FBTC / MYR
RM426,853.46
|1 FBTC / TRY
₺3,358,040.08
|1 FBTC / JPY
¥14,902,012.7
|1 FBTC / RUB
₽9,716,358.36
|1 FBTC / INR
₹8,212,433.42
|1 FBTC / IDR
Rp1,551,573,522.24
|1 FBTC / PHP
₱5,549,094.98
|1 FBTC / EGP
￡E.4,776,783.62
|1 FBTC / BRL
R$576,394.14
|1 FBTC / CAD
C$135,343.78
|1 FBTC / BDT
৳11,504,221.3
|1 FBTC / NGN
₦146,737,265.48
|1 FBTC / UAH
₴4,012,990.4
|1 FBTC / VES
Bs5,016,238
|1 FBTC / PKR
Rs26,377,840.2
|1 FBTC / KZT
₸50,262,704.76
|1 FBTC / THB
฿3,281,376.82
|1 FBTC / TWD
NT$3,131,836.14
|1 FBTC / CHF
Fr86,127.86
|1 FBTC / HKD
HK$736,345.88
|1 FBTC / MAD
.د.م954,978.14