illumineX Fiyatı (IX)
Bugün için canlı illumineX (IX) fiyatı, 0.062456 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. IX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
illumineX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.87K USD
- Gün içindeki illumineX fiyat değişimi +1.16%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, illumineX / USD fiyat değişimi, $ +0.00071363.
Son 30 gün içerisinde, illumineX / USD fiyat değişimi, $ -0.0194459753.
Son 60 gün içerisinde, illumineX / USD fiyat değişimi, $ -0.0266554276.
Son 90 gün içerisinde, illumineX / USD fiyat değişimi, $ -0.1042193000180687.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00071363
|+1.16%
|30 Gün
|$ -0.0194459753
|-31.13%
|60 Gün
|$ -0.0266554276
|-42.67%
|90 Gün
|$ -0.1042193000180687
|-62.52%
En güncel illumineX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.64%
+1.16%
-15.91%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
illumineX is a non-custodial and cross-chain privacy product, offering Gas-less Stealth Wallets with integrated private swaps and support for both EVM and non-EVM chains, including native BTC. No matter which asset you use, you can store, send, and swap them privately. The mission of illumineX is to bring a convenient and compliant web wallet for on-chain privacy, where only one seed phrase is needed to manage many private multi-asset accounts. One account can hold assets from different chains without having a separate address for each chain. Each account has its own private address on the Oasis Privacy Layer, allowing illumineX to abstract all the complexity from the end user.
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