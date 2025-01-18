IMOV Fiyatı (IMT)
Bugün için canlı IMOV (IMT) fiyatı, 0.00257919 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. IMT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
IMOV Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.81 USD
- Gün içindeki IMOV fiyat değişimi -0.08%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, IMOV / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, IMOV / USD fiyat değişimi, $ +0.0000506963.
Son 60 gün içerisinde, IMOV / USD fiyat değişimi, $ +0.0001761800.
Son 90 gün içerisinde, IMOV / USD fiyat değişimi, $ +0.0000540247790885206.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.08%
|30 Gün
|$ +0.0000506963
|+1.97%
|60 Gün
|$ +0.0001761800
|+6.83%
|90 Gün
|$ +0.0000540247790885206
|+2.14%
En güncel IMOV fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.08%
-0.08%
+3.33%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
IMOV is an inclusive fitness app for people of all abilities that lets you earn cryptocurrency while you walk and get healthy, we aim to nudge millions toward a healthier lifestyle and connect them to Web 3.0. IMOV Metaverse Mission: Motivating the world user community to exercise more and earn more passive income based on health data, That gives a reason for the users to walk more often and use less vehicles which will reduce the carbon foot print.
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