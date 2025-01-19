IMPLS Finance Fiyatı (IMPLS)
Bugün için canlı IMPLS Finance (IMPLS) fiyatı, 0.137598 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. IMPLS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
IMPLS Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.35 USD
- Gün içindeki IMPLS Finance fiyat değişimi -13.84%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, IMPLS Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0221086737611722.
Son 30 gün içerisinde, IMPLS Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0588859309.
Son 60 gün içerisinde, IMPLS Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0767683596.
Son 90 gün içerisinde, IMPLS Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.12466448784306255.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0221086737611722
|-13.84%
|30 Gün
|$ -0.0588859309
|-42.79%
|60 Gün
|$ -0.0767683596
|-55.79%
|90 Gün
|$ -0.12466448784306255
|-47.53%
En güncel IMPLS Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.17%
-13.84%
-6.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? IMPLS is a yield optimization protocol with additional yield farming opportunities. Users can deposit into our vaults and have their farming rewards auto compounded and also earn a bonus reward in IMPLS. Our core reward farm offers our liquidity providers a great opportunity to receive a portion of the daily IMPLS emissions, and our revenue share lets our users single side stake IMPLS and earn WPLS. What makes your project unique? Our project is unique as we not only offer auto compounding but our vaults also receive a portion of the daily emissions so our users also receive a bonus IMPLS reward for using our vaults. We're the first auto compounding boosted vaults protocol on PulseChain! History of your project. The project was built by Kairos the lead developer and founder of IMPLS.finance. We look forward to establishing a long positive history of bringing value and growth to our users. What’s next for your project? We will be adding more Vaults for other farming opportunities on PulseChain. These new vault strategies will give our users the opportunity to take take advantage of the benefits of auto compounding from multiple protocols right from our easy to use application. What can your token be used for? The token is used for farming rewards, and will be utilized to vote on proposals for the protocol such as Vaults to add and Emission pool weights for our existing vaults and yield farm.
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RM0.619191
|1 IMPLS / TRY
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¥21.50243946
|1 IMPLS / RUB
₽14.09829108
|1 IMPLS / INR
₹11.91323484
|1 IMPLS / IDR
Rp2,255.70455712
|1 IMPLS / PHP
₱8.0563629
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￡E.6.91017156
|1 IMPLS / BRL
R$0.8393478
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C$0.19814112
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৳16.718157
|1 IMPLS / NGN
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