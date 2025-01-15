Impostors Blood Fiyatı (BLOOD)
Bugün için canlı Impostors Blood (BLOOD) fiyatı, 0.01056809 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BLOOD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Impostors Blood Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.51K USD
- Gün içindeki Impostors Blood fiyat değişimi -1.77%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Impostors Blood / USD fiyat değişimi, $ -0.00019058060614514.
Son 30 gün içerisinde, Impostors Blood / USD fiyat değişimi, $ -0.0033104541.
Son 60 gün içerisinde, Impostors Blood / USD fiyat değişimi, $ -0.0019904976.
Son 90 gün içerisinde, Impostors Blood / USD fiyat değişimi, $ -0.002304947219339672.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00019058060614514
|-1.77%
|30 Gün
|$ -0.0033104541
|-31.32%
|60 Gün
|$ -0.0019904976
|-18.83%
|90 Gün
|$ -0.002304947219339672
|-17.90%
En güncel Impostors Blood fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.17%
-1.77%
-14.86%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$BLOOD is an ERC-20 utility token at the center of the Impostors economy. Players accumulate $BLOOD and can redeem it for a variety of perks and in-game items. Metaverses are boring without games, and competitive games lack social connection. There needs to be a middle ground. Social gaming bridges the gap between today’s Twitch culture and the future of immersive metaverses. Impostors is a AAA social gaming metaverse that is truly player-owned and powered. Impostors’ first game mode will be a social deduction game. The Impostors Genesis drop will give holders access to all Genesis Season events. Each event provides access to a different part of the Impostorverse.
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|1 BLOOD / AUD
A$0.0170146249
|1 BLOOD / GBP
￡0.0086658338
|1 BLOOD / EUR
€0.0102510473
|1 BLOOD / USD
$0.01056809
|1 BLOOD / MYR
RM0.047556405
|1 BLOOD / TRY
₺0.3748501523
|1 BLOOD / JPY
¥1.6715547953
|1 BLOOD / RUB
₽1.0932689105
|1 BLOOD / INR
₹0.9147738704
|1 BLOOD / IDR
Rp173.2473493296
|1 BLOOD / PHP
₱0.6205582448
|1 BLOOD / EGP
￡E.0.5330544596
|1 BLOOD / BRL
R$0.0640426254
|1 BLOOD / CAD
C$0.0151123687
|1 BLOOD / BDT
৳1.2853967867
|1 BLOOD / NGN
₦16.4100244711
|1 BLOOD / UAH
₴0.4471358879
|1 BLOOD / VES
Bs0.56010877
|1 BLOOD / PKR
Rs2.945326683
|1 BLOOD / KZT
₸5.6093308102
|1 BLOOD / THB
฿0.3669240848
|1 BLOOD / TWD
NT$0.3486412891
|1 BLOOD / CHF
Fr0.0096169619
|1 BLOOD / HKD
HK$0.0822197402
|1 BLOOD / MAD
.د.م0.1064206663