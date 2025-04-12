Indian Premier League Fan Token Fiyatı (IPL)
Bugün için canlı Indian Premier League Fan Token (IPL) fiyatı, 0.00000775 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.75K USD. IPL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Indian Premier League Fan Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Indian Premier League Fan Token fiyat değişimi +8.01%
- Dolaşımdaki arz: 999.94M USD.
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Gün içerisinde, Indian Premier League Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Indian Premier League Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Indian Premier League Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Indian Premier League Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+8.01%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Indian Premier League Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.35%
+8.01%
-65.41%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days.
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|1 IPL / VND
₫0.19871775
|1 IPL / AUD
A$0.0000123225
|1 IPL / GBP
￡0.00000589
|1 IPL / EUR
€0.00000682
|1 IPL / USD
$0.00000775
|1 IPL / MYR
RM0.000034255
|1 IPL / TRY
₺0.000294965
|1 IPL / JPY
¥0.001115225
|1 IPL / RUB
₽0.000644955
|1 IPL / INR
₹0.00066743
|1 IPL / IDR
Rp0.129166615
|1 IPL / KRW
₩0.0110241425
|1 IPL / PHP
₱0.0004415175
|1 IPL / EGP
￡E.0.0003978075
|1 IPL / BRL
R$0.00004557
|1 IPL / CAD
C$0.000010695
|1 IPL / BDT
৳0.0009418575
|1 IPL / NGN
₦0.01238016
|1 IPL / UAH
₴0.00032085
|1 IPL / VES
Bs0.00055025
|1 IPL / PKR
Rs0.002173255
|1 IPL / KZT
₸0.0040051225
|1 IPL / THB
฿0.00025947
|1 IPL / TWD
NT$0.0002507125
|1 IPL / AED
د.إ0.0000284425
|1 IPL / CHF
Fr0.0000062775
|1 IPL / HKD
HK$0.0000600625
|1 IPL / MAD
.د.م0.000072075
|1 IPL / MXN
$0.0001572475