Indian Shiba Inu Fiyatı (INDSHIB)
Bugün için canlı Indian Shiba Inu (INDSHIB) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. INDSHIB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Indian Shiba Inu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.55 USD
- Gün içindeki Indian Shiba Inu fiyat değişimi +1.31%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Indian Shiba Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Indian Shiba Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Indian Shiba Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Indian Shiba Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.31%
|30 Gün
|$ 0
|-1.23%
|60 Gün
|$ 0
|+1.66%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Indian Shiba Inu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+1.31%
-1.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Indian Shiba is the fastest growing crypto community in India. By combining the power of memes and charitability, Indian Shiba aims to be the most known and most used cryptocurrency not just in India, but in the world. Indian Shiba token is built on Binance Smart Chain (BSC) with a smart code that makes it safe to invest. Indian Shiba Inu tokens are not aided by the government of India and RBI. The purpose of the project has roots to the medical background, since our founders our from that industry, Indian Shiba aims to provide financial support in healthcare. Indian Shiba's core vision is to organize and support various projects including but not limited to ■ Blood donation camps ■ Eye camps ■ Blood testing ■ Telemedicine ■ Basic healthcare facilities to the underprivileged. The function of Indian Shiba also aims to provide free and better education to the poor community. In the near future, we are planning to work on NFT marketplace, Decentralized exchange and more."
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