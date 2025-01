IndiGG (INDI) Nedir?

IndiGG is a Sub-DAO of Yield Guild Games (YGG) being built in association with Polygon to create a Play-to-Earn gaming hub within India. IndiGG is building a platform where gamers will discover the future of gaming and embark on a journey into virtual worlds to create economic opportunities for all participants.

IndiGG (INDI) Kaynağı Resmi Websitesi