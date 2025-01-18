Inery Fiyatı ($INR)
Bugün için canlı Inery ($INR) fiyatı, 0.00970079 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. $INR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Inery Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 53.55K USD
- Gün içindeki Inery fiyat değişimi +0.25%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Inery / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Inery / USD fiyat değişimi, $ +0.0009504232.
Son 60 gün içerisinde, Inery / USD fiyat değişimi, $ -0.0044107454.
Son 90 gün içerisinde, Inery / USD fiyat değişimi, $ -0.003280189395508659.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.25%
|30 Gün
|$ +0.0009504232
|+9.80%
|60 Gün
|$ -0.0044107454
|-45.46%
|90 Gün
|$ -0.003280189395508659
|-25.26%
En güncel Inery fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
+0.25%
+4.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Inery is the first-ever layer-0 blockchain programmed for decentralized database management with the vision to enable a new paradigm for data. The blockchain is designed to enable cross-chain communication of data, greater speed, and better security. It addresses database management integrated with blockchain functionalities and distributed database management properties. The Inery database management solution (IneryDB) allows a secure, low-cost, and immutable way for database management where the control of private information remains in the hands of users and enterprises. It sets the base for the web3 future to enable value creation by seamlessly connecting with other systems, applications, and layer-1 networks.
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